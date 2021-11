FACC freut sich über positives Quartalsergebnis

Über alle neun Monate betrachtet liegt der Zulieferer mit 360 Millionen Euro noch hinter dem ohnehin schwachen Vorjahresumsatz von knapp 400 Millionen Euro. Die Ergebnisse konnten aber in dem Zeitraum ins Positive gedreht werden: das Betriebsergebnis (Ebit) von minus 53 auf plus drei Millionen. Aus dem Nettoverlust von 60 Millionen wurde ein Minigewinn von einer Million Euro. Wie in der gestrigen Ausgabe berichtet, werden Rückstellungen von 30 Millionen Euro das Ergebnis im Gesamtjahr aber negativ beeinflussen.