Führungswechsel mit Umsatzplus: Was der neue Keba-Chef plant

Ende April wurde bekannt, dass der 39-jährige Knogler am 1. August in den Vorstand der Keba-Group einziehen und am 1. Oktober Vorstandsvorsitzender wird. Er löst, wie berichtet, den langjährigen Chef Gerhard Luftensteiner (65) ab, der sich aus Pensionsgründen aus dem Vorstand zurückzieht und als Miteigentümer in den Aufsichtsrat wechselt. Bei seiner finalen Präsentation der Jahresbilanz verkündete Luftensteiner heute, Donnerstag, in Linz erneut ein Wachstum. Keba steigerte den Umsatz im