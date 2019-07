EZB will ihre Geldpolitik erneut lockern

EZB-Chef Mario Draghi bereitete die Märkte aber auf eine weitere Lockerung der europäischen Geldpolitik vor. Wie er nach der Sitzung der Notenbankchefs in Frankfurt sagte, leide die Wirtschaft unter den andauernden Handelskonflikten. Auch die Inflationserwartung sei zurückgegangen.

"Draghi hat eine Reihe an Maßnahmen in Aussicht gestellt. Es wird im Herbst sicher an mehreren Schrauben gedreht werden", sagte Andreas Auer, Chefökonom der Gutmann Bank, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Dazu dürfte ein erneutes Anleihenkaufprogramm zählen, ebenso wie Zinsstaffelungen: Je mehr Geld Banken horten, desto höher könnten die Strafzinsen ausfallen. Derzeit beträgt der Strafzinssatz 0,4 Prozent. "Wir dürfen gespannt sein, welches Paket Draghi am 12. September aus dem Hut zaubert." (sd)

Artikel von Susanne Dickstein Redakteurin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at