EZB-Präsidentin rechnet mit schwerem Konjunktureinbruch

"Die Unsicherheit ist deutlich gestiegen und wird hoch bleiben", warnte sie. Das mache es "extrem schwierig, das wahrscheinliche Ausmaß und die Dauer der bevorstehenden Rezession und der nachfolgenden Erholung vorauszusagen“, sagte die Französin in einer Erklärung zur Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank. Das Frühjahrstreffen wird diesmal wegen der Viruspandemie mittels Videokonferenzen abgehalten.

Lagarde bekräftigte, dass die Euro-Notenbank entschlossen sei, innerhalb ihres Mandats alles zu unternehmen, um die Eurozone über die Krise hinweg zu helfen. So stehe der EZB-Rat bereit, den Umfang und die Zusammensetzung der laufenden Anleihenkäufe noch weiter zu erhöhen. "Um so viel wie notwendig ist und um so lange wie das nötig ist", fügte sie hinzu. "Er wird alle Optionen und alle Möglichkeiten ausloten, um die Wirtschaft während dieses Schocks zu unterstützen."

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte im März umfangreiche Notfallmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschlossen. Neben neuen Geldspritzen für Banken sind bis Ende 2020 zusätzliche neue Käufe von Staatsanleihen und anderen Titeln im Volumen von 750 Milliarden Euro geplant. Damit summieren sich die für heuer anvisierten EZB-Wertpapierkäufe auf rund 1,1 Billionen Euro. Zudem lockerte die EZB unlängst ihre Sicherheiten-Regeln. Banken sollen dadurch in der Krise einfacher an Notenbank-Kredite kommen.