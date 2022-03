EZB legt sich nicht fest: Zinswende in weiter Ferne

Überraschungen gab es keine bei der gestrigen Sitzung des EZB-Rates. Die Anleihekäufe sollen zwar etwas schneller reduziert werden als bisher geplant, eine Zinswende rückt in weite Ferne. Gab es vor dem Ukraine-Krieg noch Andeutungen, es könnte noch heuer erste Zinserhöhungen geben, ist das aus derzeitiger Sicht wieder unwahrscheinlich.

Dass sich die EZB bei ihrer gestrigen Sitzung alle Optionen offengelassen hat, sei in der momentanen Situation verständlich. "Die EZB hat angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine nichts machen können. Das hätte nur zu weiterer Verunsicherung beigetragen", sagt Teodoro Cocca, Professor für Asset Management an der JKU, im OÖN-Gespräch.

Der EZB seien jetzt die Hände gebunden, sie habe sich aber selbst in diese Situation gebracht, indem sie die Chance im Vorjahr nicht genützt habe, konkrete Schritte gegen die Inflation zu setzen.

Dilemma verschärft sich

Es sei unverständlich, dass die EZB-Ökonomen die Inflation bisher so falsch eingeschätzt hätten, sagt Cocca. Sie mussten gestern ihre Prognose von bisher 3,2 auf 5,1 Prozent korrigieren. EZB-Chefin Christine Lagarde blieb gestern aber dabei, dass diese hohe Inflationsrate von den stark gestiegenen Energiepreisen verursacht sei und wieder sinken werde.

"Was wir bisher nicht sehen, ist Lohndruck", sagte Lagarde bei der Pressekonferenz nach der Sitzung des EZB-Rates:

Auf die Frage, wie lange der Schock durch die Energiepreise anhalten werde, antwortete Lagarde ausweichend. Über den Projektionshorizont würden sich die Energiepreise stabilisieren. Der Projektionshorizont reicht bis 2024.

Zeitgleich mit der EZB-Pressekonferenz kamen die Inflationsdaten aus den USA. Dort beschleunigte sich die Geldentwertung auf 7,9 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 1982. Anders als die EZB hat aber die US-Notenbank Fed die Zinswende bereits angekündigt. An den Finanzmärkten wird für Mitte März mit einem ersten Schritt nach oben gerechnet, weitere Anhebungen dürften folgen.

Der EZB sind hingegen die Hände gebunden. "Es wäre nicht die richtige Antwort gewesen, eine unsichere Situation noch unsicherer zu machen", sagte Lagarde gestern. Denn die Konjunkturaussichten haben sich jetzt eingetrübt. In ihrer gestern präsentierten Vorhersage rechnet die EZB mit 3,7 Prozent Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr. Im Dezember war die Notenbank noch von einem Plus von 4,2 Prozent ausgegangen. 2023 werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euroraum um 2,8 Prozent zulegen. Russlands Krieg gegen die Ukraine trifft auch Europas Wirtschaft, die sich gerade von den Folgen der Corona-Pandemie erholt, mit Wucht. Wie stark diese Folgen sein werden, hänge von der weiteren Entwicklung des Konflikts ab, von den Auswirkungen der gegenwärtigen Sanktionen und von möglichen weiteren Maßnahmen, so die EZB-Präsidentin.

Bei den Zinsen ändert sich vorerst nichts: Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, auf dem er seit sechs Jahren liegt. Parken Banken Gelder bei der EZB, müssen sie dafür 0,5 Prozent Zinsen zahlen. Die Notenbank hat sich festgelegt, dass sie die Zinsen erst dann wieder anheben will, wenn sie kein frisches Geld mehr in den Erwerb von Wertpapieren von Staaten und Unternehmen steckt.

"Nicht mehr länger zögern"

"Auch wenn die EZB ihre Anleihekäufe schneller zurückfährt als noch vor kurzem geplant: Sie darf auch bei den Leitzinsen nicht mehr länger zögern. Sie muss in diesem Jahr die Negativzins-Politik beenden", sagte Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, als Reaktion auf die EZB-Sitzung.