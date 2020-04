EZB hält Leitzins im Euroraum unverändert

Wie die Notenbank mitteilte, entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt auch, dass der Einlagenzins für Banken unverändert bei minus 0,5 Prozent bleibt. Zur Unterstützung der Kreditvergabe in der Coronakrise legt die Europäische Zentralbank (EZB) ebenso ein neues Programm mit besonders günstigen Langfristfinanzierungen auf. Das Programm soll in diesem Mai gestartet werden.

Die Bedingungen für bereits laufende Kreditprogramme werden dabei weiter gelockert. Das soll Banken in die Lage versetzen, angesichts der wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Pandemie Unternehmen mit ausreichend Geld zu versorgen.