EZB-Chefin will "jeden Stein umdrehen"

Das kündigte Chefin Christine Lagarde gestern, Donnerstag, bei der ersten Zinssitzung der Notenbank im neuen Jahr in Frankfurt an. Details werde Lagarde demnächst präsentieren, teilte die EZB mit. Die Französin wolle aber "jeden Stein umdrehen", wie es hieß.

Experten erwarten, im Zentrum des Vorhabens werde ein Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent stehen. Das verfehlen die Währungshüter schon seit Jahren. Im Dezember lag die Teuerung im Euroraum bei 1,3 Prozent. Den Leitzins beließ die EZB gestern erneut bei 0,0 Prozent.

Lagarde will zudem breitere Themenfelder wie Klimapolitik, Technologiewandel und Einkommensungleichheit behandeln. An ihrer ultralockeren Geldpolitik will die EZB festhalten. Zuletzt hatte die Euro-Notenbank im Jahr 2011 die Zinsen angehoben.