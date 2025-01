EZB-Chefin Lagarde sorgt sich um Unabhängigkeit der Notenbanken

"Während neuere Untersuchungen darauf hindeuten, dass nach geltendem Recht die Unabhängigkeit der Zentralbanken noch nie so weit verbreitet war wie heute, besteht kein Zweifel daran, dass die tatsächliche Unabhängigkeit der Zentralbanken in mehreren Teilen der Welt infrage gestellt wird", sagte Lagarde. Es gebe Hinweise darauf, dass politischer Einfluss auf Notenbank-Beschlüsse erheblich zu wirtschaftlichen Schwankungen beitragen könne.

Trump übt Druck auf Fed aus

Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump die US-Notenbank Federal Reserve dazu gedrängt, die Leitzinsen zu senken. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos forderte er in einer Videoübertragung niedrigere Zinsen. "Angesichts der sinkenden Ölpreise verlange ich eine sofortige Senkung der Zinsen, und ebenso sollten sie überall auf der Welt sinken." Trump legte zudem bei einer Veranstaltung im Weißen Haus mit Blick auf Federal-Reserve-Chef Jerome Powell nach. "Ich denke, ich kenne die Zinssätze viel besser als sie, und ich denke, ich kenne sie mit Sicherheit viel besser als derjenige, der in erster Linie für diese Entscheidung verantwortlich ist."

Lagarde zufolge wurde festgestellt, dass anhaltender politischer Druck auf eine Notenbank das Niveau und die Volatilität von Wechselkursen, Anleiherenditen und der Risikoaufschläge beeinflusst. Es bleibe unbedingt erforderlich, dass Notenbanken die Unabhängigkeit haben, ihre Mandate zur Sicherung der Preisstabilität vollständig zu erfüllen. Für die EZB-Chefin steht fest: "Preisstabilität bildet die Grundlage, auf der andere strategische Ziele erreicht werden können."

Nächster Fed-Entscheid am Mittwoch

Der nächste Zinsentscheid der Federal Reserve steht bereits diesen Mittwoch an. Befragte Experten erwarten einhellig, dass die Währungshüter nach der jüngsten Zinssenkung vom Dezember eine Pause einlegen und die Zinsspanne im Korridor von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) folgt dann einen Tag später mit ihrem Zinsbeschluss. Laut einer Reuters-Umfrage gehen alle 77 befragten Volkswirte davon aus, dass die EZB den Einlagensatz - der richtungsweisende Zins für die Eurozone - am Donnerstag um einen viertel Prozentpunkt auf 2,75 Prozent nach unten setzen wird. Diesen Satz erhalten Geldhäuser, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Der Zins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können liegt aktuell bei auf 3,15 Prozent.

