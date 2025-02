Eybls schweres Erbe: Warum Sports Direct in Österreich taumelt

Von ursprünglich 50 Filialen in Österreich blieben 16 übrig.

Zwölf Jahre ist es her, dass das Welser Familienunternehmen Eybl einen neuen Mehrheitseigentümer erhielt: Sports Direct aus Großbritannien übernahm 50 Filialen und mehr als 2000 Mitarbeiter. Dem einstigen Sporthandels-Marktführer aus Oberösterreich und dem Konzept (in Österreich beliebte Sportarten, Beratung, Service) trauern viele nach. Denn der Nachfolger hat es nicht geschafft, in die Fußstapfen zu treten. Sports Direct hinkt seit Jahren hinterher, das untermauern kürzlich im Firmenbuch