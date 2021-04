Exporterwartungen der deutschen Industrie auf Zehn-Jahres-Hoch

Das Barometer für die Exporterwartungen der Industrie kletterte im April um 0,8 auf 24,6 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Jänner 2011. "In vielen Ländern zeigt sich die Industrie von der Pandemie kaum beeinträchtigt", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Davon profitiert die Nachfrage nach deutschen Exportgütern deutlich." Demnach verbesserten sich die Aussichten über fast alle Industriezweige hinweg. In der Elektroindustrie sind die Erwartungen sehr optimistisch. Auch im Maschinenbau stieg der Indikator auf den höchsten Wert seit mehr als einem Jahrzehnt.

Die chemische Industrie plant ebenfalls mit mehr Aufträgen aus dem Ausland im zweiten Quartal. "Die einzigen Sorgenkinder sind die Hersteller von Bekleidung und der sonstige Fahrzeugbau", hieß es. "Sie rechnen mit rückläufigen Auslandsumsätzen."

Die deutsche Wirtschaft profitiert derzeit vor allem vom Aufschwung ihrer wichtigsten Exportkunden USA und China. Experten sagen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften in diesem Jahr ein kräftiges Wachstum voraus. Sorgen bereiten der deutschen Industrie derzeit massive Lieferkettenprobleme. 45 Prozent der Firmen klagen über Probleme mit Vorprodukten - so viele wie nie zuvor, wie das Ifo-Institut herausfand.