Exporte von Agrar-Erzeugnissen aus Österreich legten im Vorjahr stark zu

Österreich steigerte seine Ausfuhren von landwirtschaftlichen Gütern und Lebensmitteln in den ersten neun Monaten 2022 um 16,3 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Die Hochrechnung der Agrarmarkt Austria (AMA) für das Gesamtjahr zeigt ein Plus von 15,6 Prozent auf rund 16 Milliarden Euro. "Österreichs Lebensmittelwirtschaft hat trotz mehrfacher Krisen den richtigen Weg in Richtung Qualitätsprodukte eingeschlagen", sagte Christina Mutenthaler-Sipek, die neue Geschäftsführerin der