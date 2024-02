Expertinnentalk: "Menschen, die bekannt sind, dürfen nicht authentisch sein"

Was sind die Schattenseiten des Erfolgs? Wie viel der eigenen Persönlichkeit steht auf dem Spiel, wenn man im Rampenlicht steht? Und wie geht man am besten mit diesen Herausforderungen um? Das war Thema bei der fünften Auflage des Expertinnentalks der Oberösterreichischen Versicherung, der am Donnerstagabend anlässlich des "Upper Austria Ladies"-Tennisturniers im Linzer Design Center stattfand.