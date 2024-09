Experten: Ohne Einschnitte könnte Volkswagen ein Sanierungsfall werden

VW-Produktion im Werk in Wolfsburg

Es ist eine Zäsur in der Geschichte des 1937 gegründeten Autoherstellers Volkswagen: Konzernchef Oliver Blume und VW-Markenchef Thomas Schäfer stellen Werke in Deutschland in Frage. Fabriksschließungen seien möglich, falls es kein sonstiges "schnelles Gegensteuern" gebe. Und sie wollen die bestehende Beschäftigungssicherung, die bis 2029 keinen betriebsbedingten Jobabbau vorsieht, aufkündigen. Betriebsrat und Gewerkschaft sind, wie berichtet, außer sich.