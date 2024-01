Experte vergleicht Elektroautos mit "heißen Kartoffeln"

Verlieren gebrauchte E-Autos zu stark an Wert? (Colourbox)

"Es baut sich eine Welle gegen das Elektroauto auf, wenn Vermieter, Leasinggesellschaften, Händler und schließlich auch die Gebrauchtwagenkäufer verunsichert werden." Das sagt Ferdinand Dudenhöffer vom Bochumer Center für Automotive Research.

Der US-Autovermieter Hertz hat angekündigt, ein Drittel seiner E-Flotte zu verkaufen und durch Verbrenner zu ersetzen. Hertz verwies in der Vergangenheit unter anderem darauf, wiederholte Preissenkungen von Tesla hätten auch den Wiederverkaufswert von Flotten-Fahrzeugen gesenkt. Zum anderen seien Schadensreparaturen bei Elektroautos in etwa doppelt so teuer wie bei Verbrennern.

"Verunsicherung im Markt"

Dudenhöffer sagt jetzt, wie "heiße Kartoffeln" würden gebrauchte E-Fahrzeuge in der Verwertungskette weitergereicht. Das führe zu Verlusten. Der Experte sieht die größten Risiken bei den Herstellern, die ihre Elektromodelle mit hohen Rabatten in den Markt zu drücken suchten. Die Käufer fassten das Elektroauto nur noch mit sehr spitzen Fingern an, sagt Dudenhöffer. "Die Unsicherheit im Markt könnte kaum größer sein."

