Expansive Geldpolitik: Neuer und alter Notenbankchef sind skeptisch

Der neue Nationalbankgouverneur Robert Holzmann will im EZB-Rat "eine etwas kritischere Haltung gegenüber den Vorschlägen einer weiteren monetären Vertiefung" einnehmen. Wie genau er das umsetzen werde, wisse er zwar noch nicht, darüber diskutieren wolle er mit seinen EZB-Kollegen aber jedenfalls, sagte Holzmann im ORF-"Journal zu Gast". Ähnlich äußerte sich sein Vorgänger Ewald Nowotny in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Sitzungen des Rats der EZB seien jetzt besonders wichtig, weil es mit Christine Lagarde ab November eine neue EZB-Präsidentin geben werde und weil eine Revision der EZB-Strategie angedacht sei, sagte Holzmann. Er werde die anderen EZB-Direktoren nicht "in einer einzigen Sitzung überzeugen können", wolle aber "einen Anstoß geben, dass in der Revision der Strategie stärker über Alternativen nachgedacht wird".

Seine Ausbildung, seine Einstellung und auch seine berufliche Erfahrung hätten ihn in Bezug auf die Geldpolitik "mehr zum Falken als zur Taube werden lassen", also zum Kritiker einer Ausweitung der Geldzufuhr an die Wirtschaft. Aber "empirische Evidenz" sei immer der Maßstab für seine Entscheidungen. Die expansive Geldpolitik sei als monetäre Entlastung und Unterstützung des staatlichen Anleihenmarkts "notwendig zum Überleben des Euro" gewesen, so Holzmann. Aber jetzt, da die EZB schon zahlreiche Anleihen gekauft hat, seien "die Wahrscheinlichkeit weiterer Effekte gering, Risiken hingegen erhöht".

Holzmann ist gegenüber negativen Zinsen skeptisch. Wenn Menschen eigentlich sparen wollten, würden negative Zinsen nicht zu mehr Konsum führen.

