Expansion: Großhändler PBS kauft zwei Firmen

1400 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in zehn Ländern tätig.

Die PBS Holding, Großhändler für Schreibwaren und Büroprodukte, setzt ihren Expansionskurs in Europa fort: Mit dem italienischen Großhändler O.C.L. im Mai und dem Unternehmen Adveo, tätig in Belgien und den Niederlanden, im August wurden heuer zwei Unternehmen übernommen. Damit erweitert die PBS Holding ihre Präsenz in Europa auf zehn Länder. Einen Kaufpreis nennt das Unternehmen auf Nachfrage nicht.