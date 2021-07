Das österreichische Exekutionsrecht geht in seinen Grundzügen auf das Jahr 1898 zurück: In den vergangenen 30 Jahren hat es laufend Adaptierungen gegeben, die jüngste ist gestern in Kraft getreten: "Ziel dieser ,Gesamtreform’ ist einerseits, zu klären, was passiert, wenn der Schuldner zahlungsunfähig ist", sagt Georg Schwab. Der Welser Rechtsanwalt war fallweise Mitglied der Reformkommission.