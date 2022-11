Ex-Wirecard-Chef Braun wird verlegt

Vor dem Prozessbeginn des größten Betrugsfalls der deutschen Nachkriegsgeschichte wird der frühere Wirecard-Chef, der Österreicher Markus Braun, von Augsburg in die Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim verlegt.

Dort werde in einem angrenzenden Gerichtssaal am 8. Dezember der Prozess gegen Braun und zwei Mitangeklagte beginnen, wie ein Sprecher des Oberlandesgerichts München am Donnerstag mitteilte. Laut Anklage beläuft sich der Schaden auf 3,1 Milliarden Euro. Braun weist die Vorwürfe zurück.