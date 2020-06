Ex-Wirecard-Chef Braun festgenommen

Der Österreicher Markus Braun habe sich am Montagabend gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er werde im Laufe des Tages der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die über eine Haft entscheide.

Der Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard spitzt sich dramatisch zu. Die verschwundenen 1,9 Milliarden Euro existierten mit "überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht, räumte der deutsche Konzern in der Nacht auf Montag ein. Der Präsident der deutschen Finanzaufsicht BaFin, Felix Hufeld, sprach von einem Desaster und räumte Fehler der Behörde ein. "Es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist", sagte er auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Unter den Gläubigern des Konzerns ist auch die Raiffeisenlandesbank OÖ.

