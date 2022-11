Ex-Wirecard-Chef bald vor Gericht

Zweieinhalb Jahre nach der spektakulären Pleite des deutschen Zahlungsdienstleisters Wirecard steht der ehemalige Vorstandschef, der Österreicher Markus Braun, bald vor Gericht. Auftakt für den Prozess vor dem Landgericht München ist am 8. Dezember. Ziehen dürfte sich das Verfahren bis ins Jahr 2024 hinein. Für heuer sind sechs Verhandlungstage anberaumt, für 2023 wurden weitere 94 angesetzt.

Im September wurde die Klage gegen den 53-Jährigen, der seit 2020 in Untersuchungshaft sitzt, und zwei weitere Ex-Manager zugelassen. Die Strafverfolger werfen Braun, seinem Bilanzchef Stephan von Erffa und dem Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus, in der Anklageschrift Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue in mehreren Fällen und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor.

Die Ankläger sehen Braun als einen der Hauptverantwortlichen für einen jahrelangen Bilanzbetrug, der in eine Milliardenpleite mündete: Eine Milliardensumme, angeblich auf einem Treuhandkonto in Singapur, gab es nicht. Bis zur Insolvenz war Wirecard im Leitindex DAX gelistet. Braun sieht sich als Opfer einer Bande, die Millionen hinter seinem Rücken veruntreut habe – wohl eine Anspielung auf Ex-Vorstand Jan Marsalek. Dieser hatte sich kurz vor der Pleite abgesetzt und wird per internationalem Haftbefehl gesucht.