Ex-Wettbewerbschef sieht Kartellprobleme bei Strom

Angesichts der stark gestiegenen Strompreise sieht der frühere Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Theodor Tanner, mögliche Wettbewerbsprobleme. Das sagte der im November in Pension gegangene Jurist und Kartellrechtsexperte gestern, Dienstag, im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien.

Tanner nimmt die EU-Kommission und Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in die Pflicht. Diese sollte prüfen, ob es um das preisbestimmende "Merit-Order-Modell" zu gemäß EU-Recht verbotenen Vereinbarungen oder abgestimmten Verhaltensweisen komme, so Tanner. Bei diesem Modell bestimmt das teuerste Kraftwerk, das zur Deckung der Nachfrage gebraucht wird, den Strompreis. Da der Strom aus Erneuerbaren in Österreich oft nicht reicht, ist derzeit zumeist ein Gaskraftwerk preisbestimmend.

Der ehemalige BWB-Chef sagte, es gebe sehr wohl rechtliche Möglichkeiten, in den Markt einzugreifen. Er verwies auf das Beispiel Spaniens, wo der Gaspreis für die Stromerzeugung gedeckelt wird, was den Preisanstieg auf dem Strommarkt dämpft. Auch das Aktiengesetz besage, dass der Vorstand nicht nur im Interesse der Aktionäre, sondern auch im öffentlichen Interesse zu handeln habe.