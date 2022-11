Ex-Twitter-Chef entschuldigt sich nach massiver Kündigungswelle

"Mir ist klar, dass viele sauer auf mich sind", schrieb Dorsey am Samstag auf Twitter. Er sei dafür verantwortlich, dass die Twitter-Angestellten sich jetzt in dieser Lage befänden: "Ich habe das Unternehmen zu schnell wachsen lassen. Dafür entschuldige ich mich." Eine Woche nach der Übernahme durch Multimilliardär Elon Musk hatte Twitter am Freitag rund der Hälfte seiner 7.500 Angestellten gekündigt. Direkt nach der Übernahme hatte Musk bereits das Twitter-Management gefeuert. Musk hatte Twitter am Donnerstag vergangener Woche für 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro) übernommen.

Die Leute bei Twitter seien "stark und widerstandsfähig", schrieb Dorsey zu den Kündigungen. Sie würden einen Weg finden, auch wenn die Situation derzeit vielleicht gerade schwierig sei. Dorsey hatte das Unternehmen 2006 mitgegründet und war im vergangenen Jahr als Geschäftsführer zurückgetreten. Im Frühling zog er sich auch aus dem Aufsichtsrat zurück.