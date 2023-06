Ex-Skirennläufer Sykora mit drei Gastro-Betrieben pleite

Thomas Sykora ist auch Franchisenehmer des Lokals „my Indigo“ in der PlusCity in Pasching.

Bei den drei Unternehmen handle es sich um die TS Food Plus Gmbh & Co. KG, die TS Food Plus Gmbh und die Sykora Gmbh. Hinter allen drei Firmen steht der mittlerweile 55-jährige Niederösterreicher, der in seiner Karriere neun Weltcupslaloms und zwei kleine Kristallkugeln gewann.

Von den Pleiten betroffen sind laut KSV1870 in Summe 33 Mitarbeiter und 72 Gläubiger. Bei der TS Food Plus Gmbh & Co KG sind es acht Beschäftigte und 20 Gläubiger, bei der TS Food Plus Gmbh 13 Mitarbeiter und 24 Gläubiger, bei der Sykora GmbH zwölf Mitarbeiter und 27 Gläubiger. Die Passiva werden mit 245.000, 390.000 und 508.000 Euro beziffert.

Als Ursache für die Pleiten gelten die Corona-Pandemie, gestiegene Preise sowie teils erhebliche Investitionen. Davon betroffen sind zwei „myIndigo“-Lokale in Oberösterreich, die Sykora als Franchisenehmer betrieb - jenes in der Lentia City in Linz und jenes in der PlusCity in Pasching. Auch das Lokal „momo-Kitchen.Coffee.Lounge“ sowie in geringem Ausmaß der Handel mit Skiern seien betroffen, heißt es.

Die Gläubigerschützer betonen, dass von den Konkurseröffnungen nur die drei Gesellschaften, aber nicht die Franchisegeber betroffen sind. Wie es mit den Lokalen weitergeht, ist offen. Ein Sanierungsplan werde aus heutiger Sicht in den jeweiligen Verfahren nicht angestrebt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper