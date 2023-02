Ex-Raiffeisen-Generaldirektor verstorben

Er hat uns aus dem Schatten der Steingasse in die Sonne des Südbahnhofs gebracht“, sagten die Beschäftigten Raiffeisen Zentralkasse (RZK) Oberösterreich in den späten 1970er Jahren über Winfried Kern. Gemeint war damit die Übersiedlung der Zentrale von der Innenstadt in den blauen Neubau am südlichen Ende des Linzer Südbahnhofmarktes. Und es war ein Symbol für die neue Ausrichtung von Raiffeisen, der Umwandlung der Zentrale für die 275 oberösterreichischen Raiffeisenkassen zu einer Bank,