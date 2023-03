Ex-OMV-Chef und Wirtschaftskammer-Vize Richard Schenz verstorben

Die Familie bestätigte am Freitag einen entsprechenden Tweet der russischen Botschaft in Wien. Schenz zählte zu den prägenden Wirtschaftslenkern und hatte zahlreiche Funktionen inne - vom Industriellenvereinigung-Wien-Präsidenten über den Aufsichtsratschef des Austrian Research Centers bis zum Präsidenten der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft.

Der 1940 in Wien geborene Schenz hatte an der TU Wien Technische Physik studiert und sich bei seiner Diplomarbeit mit dem Thema Kernphysik im Seibersdorfer Reaktorzentrum beschäftigt. Nach mehreren Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit wechselte Schenz 1969 in die OMV, wo er ab 1988 im Vorstand und ab 1992 als Vorsitzender des Vorstandes und Generaldirektor tätig war. Ende 2001 trat er in den Ruhestand und wurde gleichzeitig zum Kapitalmarktbeauftragten der Regierung bestellt, der er bis 2012 war.

Von 2000 bis 2022 agierte Schenz als Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich. "Mit Richard Schenz verlieren wir nicht nur eine große Persönlichkeit, sondern auch einen unermüdlichen und wichtigen Interessenvertreter für die Belange des heimischen Wirtschaftsstandortes und seiner Unternehmerinnen und Unternehmer", werden Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karlheinz Kopf in einer Aussendung zitiert.

