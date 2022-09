Ex-Kanzler Kern übernimmt Führung bei European Locomotive Leasing

Er folgt damit Christoph Katzensteiner nach, der aus der Geschäftsführung ausscheidet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. ELL befindet sich im Mehrheitseigentum des Versicherers AXA und der Credit Agricole/Predica, die gemeinsam 98 Prozent der Anteile besitzen. ELL vermietet Lokomotiven für länderübergreifende Routen im Personen- und Güterverkehr in Europa. Der Bestand des Unternehmens umfasst rund 170 Siemens Vectron Lokomotiven, für diese hat ELL Zulassungen in 16 Ländern.