Mit 300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 45 Millionen Euro ist Interfloat mit Sitz in Liechtenstein und einem Werk im deutschen Brandenburg Europas Marktführer für Solarglas. Der Oberösterreicher Josef Weikinger hat Interfloat 1982 gegründet und Solarglas in Europa eingeführt und bekannt gemacht. „Ich bin froh, dass das Unternehmen weiterhin in österreichischem Eigentum bleibt“, sagt er 79-jährige Weikinger.