Ex-Bundesbankchef Weidmann soll neuer Aufsichtsrats-Chef der Commerzbank werden

Weidmann solle der Hauptversammlung am 31. Mai zur Wahl in das Kontrollgremium vorgeschlagen werden und anschließend dessen Vorsitz übernehmen, teilte die Bank am Samstag mit. Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk habe den Vertretern der Anteilseigner im Präsidial- und Nominierungsausschuss mitgeteilt, nach der Hauptversammlung nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung zu stehen. Gottschalk habe Weidmann als Nachfolger vorgeschlagen, was von seinen Ansprechpartnern positiv aufgenommen worden sei. Eine Amtsübernahme Weidmanns stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien. Weidmann war zum vergangenen Jahreswechsel von Joachim Nagel an der Spitze der Bundesbank abgelöst worden.