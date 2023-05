Ex-BMW-Steyr-Chef Susanek zieht in den Palfinger-Vorstand ein

Susanek war ab 2019 Geschäftsführer des BMW-Motorenwerks in Steyr und wechselte im November 2022 in die BMW-Konzernzentrale nach München. Er war seither für die weltweite Antriebsproduktion bei dem deutschen Autobauer verantwortlich. Jetzt zieht es den gebürtigen Münchner nach Salzburg zum Kranhersteller Palfinger, der ein großes Werk in Lengau (Bezirk Braunau) betreibt.

Als COO (Chief Operating Officer) wird Susanek im Vorstand ab 1. Juli für das operative Geschäft zuständig sein. "Mit Alexander Susanek als COO sichern wir die Transformation von Palfinger zu einem global führenden Technologieunternehmen langfristig und nachhaltig ab“, wird Hubert Palfinger, Aufsichtsratsvorsitzender der Palfinger AG, in einer Aussendung des Unternehmens am Mittwoch zitiert. Für Susaneks Bestellung sprach demnach unter anderem die Erfahrung in der BMW-Gruppe und bei MAN Trucks.

Susanek folgt bei Palfinger auf Martin Zehnder, der nach 15 Jahren sein Mandat nicht verlängert hat. Er studierte Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurswesen an der TU München und promovierte anschließend an der Ludwig-Maximilians-Universität in München im Fach Betriebswirtschaft. Er startete seine Karriere 2005 bei MAN Truck&Bus. 2014 wechselte er zu BMW. Susanek ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Vorstandsvorsitzender von Palfinger ist Andreas Klauser, Finanzvorstand ist Felix Strohbichler.

Mit dem Abgang Susaneks bei BMW wird der Standort Steyr zumindest vorläufig aufgewertet. Denn die Konzernagenden bei BMW Antriebstechnik wandern mit sofortiger Wirkung zu Klaus von Moltke, dem Standortleiter von BMW Steyr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper