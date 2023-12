104 Gläubiger: Spezialist für 3D-Drucker aus Schörfling ist insolvent

Die EVO-tech produziert und verkauft seit zehn Jahren 3D-Drucker für die Industrie. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurde nun am Landesgericht Wels das Konkursverfahren eröffnet. Laut Angaben im Insolvenzantrag liegen die Ursachen für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit in der aktuell schwierigen Wirtschaftslage sowie der rückläufigen Umsatzentwicklung begründet, berichten die Gläubigerschützer vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870).

Zuletzt sollen die Aufträge um 25 bis 50 Prozent eingebrochen sein, Verhandlungen mit Investoren scheiterten. Laut Unternehmensangaben beträgt die Exportquote 75 Prozent. Zu den Kunden des Unternehmens zählten etwa KTM, VW, Siemens, Greiner oder Stiwa. 2016 wurde der Firmensitz nach Schörfling am Attersee verlegt.

Negative Fortführungsprognose

Vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) heißt es, dass die Hausbank angekündigt hatte, den Betriebsmittelkredit für das Unternehmen nicht mehr zu verlängern, auch der Exportkredit sollte gekürzt werden. Weiters würden im kommenden Jahr Rückzahlungen von Covid-Förderungen in Höhe von rund 300.000 Euro auf das Unternehmen zukommen. Im Zusammenspiel mit der bereits jetzt negativen Fortführungsprognose und der Aussicht, dass zu Beginn des Jahres 2024 noch höhere Verluste erwirtschaftet worden wäre, sei der Antrag auf Insolvenzeröffnung unausweichlich gewesen, heißt es.

Es soll 104 Gläubiger (ohne Dienstnehmer) geben. Die Passiva werden derzeit auf rund 1,8 Millionen Euro geschätzt, die Aktiva liegen bei 449.000 Euro. Der Betrieb mit insgesamt 17 Angestellten (vier davon am Standort in Mönchengladbach in Deutschland) ist aktuell noch aufrecht. Es werden noch Maschinen ausgeliefert und Serviceleistungen erbracht.

Im Gespräch mit den OÖNachrichten verweist Markus Kaltenbrunner, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter, vor allem auf die Rezession und den Rückgang an Investitionen vonseiten deutscher Unternehmen. Diese machen den Großteil des Geschäfts des 3D-Drucker-Entwicklers aus. Hinzu kommen "Unstimmigkeiten unter den Gesellschaftern", die er aber nicht näher kommentieren wollte. Ohne diese wäre die EVO-tech wohl ein "typischer Sanierungsfall", sagt Kaltenbrunner, der seit einem Unfall vor zwei Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Geplant sei derzeit eine Auffanggesellschaft.

Lesen Sie hier mehr zum Unternehmen:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper