Evergrande will jetzt doch Anleihezinsen zahlen

Der schwer verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat mit einem Zahlungsversprechen für eine Anleihe die Finanzmärkte beruhigt. Die Kerngesellschaft des Konzerns, Hengda Real Estate Group, erklärte gestern, eine heute fällige Zinszahlung von 35,9 Millionen Dollar (30,6 Millionen Euro) pünktlich zu leisten.

Unklar ist aber weiter, ob dieses Versprechen auch für die anderen Anleihen gilt, für die in den kommenden Tagen rund 130 Millionen Dollar an Zinsen gezahlt werden müssen.

Die Investoren an den weltweiten Finanzmärkten zeigten sich gestern erleichtert. Der Shanghai Composite Index stoppte seinen Kursrutsch und stieg um 0,3 Prozent. Auch die Wiener Börse erholte sich. Der Leitindex lag am Nachmittag mit 1,86 Prozent im Plus.

Die japanische Zentralbank bewertet die Finanzprobleme von Evergrande nicht als Systemrisiko für die Weltwirtschaft. Nach aktuellem Stand handle es sich vielmehr um Probleme eines einzigen Unternehmens, sagte Notenbank-Chef Haruhiko Kuroda bei einem Pressegespräch in Tokio.