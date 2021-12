Evergrande-Krise macht Anleger weltweit nervös

Die Ratingagenturen haben die Kreditwürdigkeit des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande herabgestuft. Die Krise erfasst die ganze Immobranche Chinas. Der ebenfalls strauchelnde Konzern Kaisa hat jetzt externe Berater engagiert, die helfen sollen, das Unternehmen zu retten.

Mit seiner schnellen Expansion hat Evergrande mehr als 300 Milliarden US-Dollar Schulden (264,78 Milliaden Euro) angehäuft. Zumindest so viel steht in den Büchern. Doch darüber hinaus soll es weitere Verpflichtungen über 150 Milliarden Dollar geben. Mit dem Boom auf dem chinesischen Immobilienmarkt und der in China üblichen Praxis, Wohnungen auf Vorkasse zu bauen, war es leicht, Kredite zu bekommen.

Regierung zieht die Zügel an

Die Regierung in Peking hat aber die Zügel für Immobilienunternehmen angezogen. Sie will die Verschuldung reduzieren und stärker gegen die Spekulation mit Wohnungen vorgehen.

Die Krise bei Evergrande ist aber längst keine rein chinesische mehr. Es ist einmal die Höhe der Schulden, zum anderen aber auch die Angst vor Ansteckungsgefahr und einem Domino-Effekt. Das ganze Finanzsystem in China ist eng mit dem lange boomenden Immobiliensektor verwoben.

Außerdem zieht der Fall Evergrande weitere Kreise: Die Ratingagentur Fitch warnt auch mit Blick auf den kleineren Konkurrenten Kaisa, die Aoyuan-Gruppe berichtete jüngst von Finanzproblemen. Die Rating-Agentur S&P erwartet, dass es in den kommenden Monaten mehr Zahlungsausfälle bei chinesischen Immobilienentwicklern geben wird. Chinas Regierung scheint an Evergrande ein Exempel statuieren zu wollen. Zentralbankchef Yi Gang signalisierte, dass der Staat nicht mit Finanzhilfen unter die Arme greifen werde.

Die direkte Ansteckungsgefahr einer chinesischen Immobilienkrise für das weltweite Finanzsystem wird von Experten als überschaubar eingestuft. Evergrande hat mit 19,2 Milliarden US-Dollar (16,95 Milliarden Euro) die meisten ausländischen Anleihen von allen chinesischen Immobilienentwicklern ausstehen. Die Summe sei aber vergleichsweise gering, sagte Horst Löchel, Leiter des Sino-German Center an der Frankfurt School of Finance & Management. "Für internationale Verwerfungen im Finanzsystem ist das zu wenig."

Der chinesische Immobiliensektor steht aber für rund 30 Prozent der Wirtschaftsleistung der Volksrepublik. Wird der Immobiliensektor von der Regierung eingedampft, belastet das die Konjunktur des Landes mit entsprechenden Folgen für die Weltwirtschaft. Schließlich ist China hinter den USA die zweitwichtigste globale Volkswirtschaft.