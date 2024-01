"Genug ist genug", sagte Richterin Linda Chan am Montag. Das Oberste Gericht in Hongkong ordnete die Abwicklung des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande an. Er soll also in Konkurs. Das Unternehmen habe es nach zwei Jahren Tauziehen nicht geschafft, einen konkreten Restrukturierungsplan vorzulegen, sagte Chan.