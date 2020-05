Eventbranche: "Wir kämpfen ums Überleben"

Während etwa die Gastronomie Ende der Woche und die Tourismusbranche Ende des Monats wieder starten dürfen, fallen größere Veranstaltungen noch mindestens bis Ende August ins Wasser: Die ganze Branche kämpft ums Überleben.

Aus diesem Grund wurden die Initiativen "Ohne uns" sowie "Kein Event" ins Leben gerufen: Zahlreiche Eventagenturen, Caterer, Locationbetreiber, Künstler und Dienstleistungsunternehmen haben sich zusammengeschlossen und einen offenen Brief an die Bundesregierung geschickt: Man sei unter den Ersten gewesen, die aus dem System genommen wurden, und gehöre zu den Letzten, die wieder starten dürfe, heißt es in dem Brief.

Ein halbes Jahr Berufsverbot

Man sei jedenfalls mit einem halben Jahr "Berufsverbot" belegt und habe keine Aussicht auf Stornogebühren. Um überleben zu können, brauche es eine Ausweitung der Kurzarbeitsregelung sowie eine des Corona-Hilfsfonds und der Fixkostenzuschüsse, bis die Unternehmen ihren Betrieb wieder voll aufnehmen dürften.

140.000 Menschen sind im Veranstaltungssektor tätig. Jährlich erzielt die Branche eine Wertschöpfung von 8,9 Milliarden Euro, was drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht.