Eurowings geht nach Malta

"Ein sukzessiver Transfer von Flugzeugen und Crews in die neue Gesellschaft ist im Winterflugplan 2022/2023 geplant", bestätigt Eurowings einen Artikel der Onlineseite Airliners.de.

Hauptbetroffene ist die Eurowings Europe GmbH mit Sitz in Wien. In Österreich komme es zu einer "aufwendigen Doppelbesteuerung", hieß es als Begründung. Denn in der aktuellen Lage falle die Lohnbesteuerung dem Land zu, "in dem sich der juristische Sitz der Airline befindet".