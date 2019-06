Europas Spitzen-Erfinder 2019 sind in Ansfelden zu Hause

Der Maschinenbauer Erema mit Sitz in Ansfelden zählt zu den Pionieren des Kunststoffrecyclings. Dank konsequenter Entwicklungsarbeit ist das Unternehmen Weltmarktführer. Für ihren Erfindergeist wurden die beiden langjährigen Erema-Manager Klaus Feichtinger und Manfred Hackl gestern Mittag in der Wiener Stadthalle vom Europäischen Patentamt mit dem Erfinderpreis 2019 in der Sparte Industrie ausgezeichnet.

"Wir waren schon so stolz, dass wir unter die Finalisten gekommen sind. Dass wir gewonnen haben, ist einfach umwerfend", sagte Erema-Geschäftsführer Hackl kurz nach der Preisverleihung. Feichtinger und er hätten eigentlich einen anderen Finalisten favorisiert, erzählt er bescheiden. 300 Firmen weltweit wurden vom Europäischen Patentamt für den Preis in fünf Sparten nominiert.

Gegen den Strom

Die Idee, mit der Erema die Jury überzeugen konnte, klingt ganz einfach und ist dennoch genial. In der 2010 entwickelten Technologie wird das Abfallmaterial in den Extruder eingespeist und nicht wie herkömmlich mit der Bewegungsrichtung, sondern gegen den Strom der Extruderschnecke bewegt. "Man kann das mit dem Befüllen eines Glases in einem Bach vergleichen: Hält man das Glas gegen die Strömung, befüllt es sich wesentlich schneller und gleichmäßiger, als wenn man es in Strömungsrichtung hält", erklärt Feichtinger. Umgelegt auf die Erema-Maschinen bedeute dies, dass wesentlich mehr verschiedene Kunststoffabfälle in noch besserer Qualität zu Granulat verarbeitet werden könnten. Darunter auch komplexe Abfälle wie Haushaltsfolien, die aus vielen unterschiedlichen Schichten bestehen. "Das war damals bloß eine spontane Idee, die wir zwei Tage später bereits ausprobiert haben", sagt Feichtinger.

Seit 2013 funktionieren sämtliche Erema-Anlagen anhand dieser sogenannten "Gegenstromtechnologie", die das Unternehmen als Patent angemeldet hat. "Das bringt uns einen echten Schutz und kommerzielle Vorteile."

Ein milliardenschwerer Markt

Das Ansfeldener Unternehmen Erema wurde 1983 gegründet und war ursprünglich auf das Recycling von Reststoffen in industriellen Produktionen konzentriert. In den 1990er-Jahren kamen jene Kunststoffabfälle hinzu, die durch private Verbraucher entstehen. Daraus ist mittlerweile ein Milliardenmarkt entstanden, der dynamisch wächst. Bis 2024 soll der Markt für Kunststoffrecycling weltweit einen Wert von nahezu 50 Milliarden Euro erreichen. Das entspricht bis dahin einer jährlichen Wachstumsrate von 6,5 Prozent. Erema selbst ist zuletzt um 15 Prozent auf 180 Millionen Euro Umsatz gewachsen.

