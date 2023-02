Die EU will die Wirtschaft schneller umbauen, im Blick sind auch Batteriehersteller wie VW.

"In den nächsten Jahrzehnten werden wir den größten industriellen Wandel unserer Zeit erleben, vielleicht sogar aller Zeiten." Davon ist Ursula von der Leyen überzeugt. So hat es die Kommissionspräsidentin erst unlängst wieder beim Weltwirtschaftsforum in Davos prophezeit.