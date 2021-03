Europäische Batterie-Allianz soll vier Millionen neue Jobs schaffen

Die Europäische Union will im Batteriesektor die Abhängigkeit vom asiatischen Markt verringern. Bis 2025 sollen Batteriezellen für sieben bis acht Millionen Elektroautos pro Jahr hergestellt werden. Dieses Ziel kündigte gestern, Freitag, der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, nach einem Treffen der Batterie-Allianz in Brüssel an.

Damit werde die EU hinter China zum zweitgrößten Batteriezellenproduzenten der Welt aufsteigen. Drei bis vier Millionen neue Jobs sollen entstehen. Um das Ziel zu erreichen, seien Investitionen von 15 Milliarden Euro nötig, sagte der EU-Kommissionsvize.

Aus Europa sollen auch nachhaltige Rohmaterialien für die Herstellung von Batteriezellen kommen, heißt es. Die EU-Kommission will zu der umweltfreundlichen Beschaffung von Materialien wie Lithium, Nickel und Kupfer einen runden Tisch einrichten und eine Liste mit Richtlinien veröffentlichen. Sefcovic forderte die 27 EU-Mitgliedsländer auf, in ihre Pläne für Investitionen mit Geldern aus dem Corona-Wiederaufbaufonds auch Projekte mit Rohmaterialien aufzunehmen.

Deutsche Autobauer beziehen ihre Batteriezellen derzeit vor allem von Lieferanten aus Asien, mit denen sie langfristige Verträge geschlossen haben. Wie Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier macht sich auch sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire dafür stark, Batteriezellen in Europa zu fertigen. Es reiche nicht, nur Elektroautos zu bauen, betonte Le Maire nach dem Treffen.