Europäische Allianz gegen Öffnung der Skigebiete

Skiurlaub und Covid-Infektion – mit diesem Begriffspaar versuchen etliche Politiker Europas einen Start der Skisaison zumindest vor Weihnachten zu verhindern. Häufig muss der Tiroler Skiort Ischgl, der zu Beginn der Corona-Pandemie Schlagzeilen in ganz Europa machte, als abschreckendes Beispiel herhalten.

Inzwischen haben sich neben Deutschland und Italien auch die Franzosen und Belgier in die Reihe jener Länder eingereiht, die eine europaweite Schließung der Skigebiete befürworten. Österreich, Slowenien, Tschechien und Finnland sind dagegen. Einen europaweiten Beschluss für eine generelle Regelung gibt es bis dato nicht.

Der Widerstand und die Empörung in betroffenen Wintertourismusgebieten sind groß. Die Schweizer Regierung lehnt eine Schließung der Skigebiete ab, viele Geschäfte und Restaurants sind geöffnet. Die Kantone dürfen eigenständig entscheiden. "Frau Merkel, bei uns sind Sie sicher!", titelte die Schweizer Boulevardzeitung "Blick" am Samstag und verwies auf die umfassenden Sicherheitskonzepte rund ums Skifahren.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Sonntag im Deutschlandfunk, wenn Österreich sich dem Aussetzen des Ski-Tourismus verweigere, werde das niemand unterbinden können. Aber Italien und Frankreich handelten seiner Ansicht nach vorbildlich. Beide Länder haben angekündigt, die Ski-Pisten beziehungsweise Lifte zu schließen.

Österreichs Touristiker weisen immer wieder auf die Hygienekonzepte hin, die im Sommer bereits umgesetzt und noch verbessert wurden. Zuletzt am Sonntag Niederösterreichs Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP), der sich für einen Start der Wintersaison "noch vor Weihnachten, wenn es die Infektionszahlen zulassen", aussprach.

Die österreichische Bundesregierung verbittet sich Einmischung. Das Land entscheide selbst, ob es die Skigebiete öffnet, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Zeitungsinterview. Die Regierung wolle in "absehbarer Zeit" wieder mehr Sport ermöglichen, insbesondere, wenn dieser unter freiem Himmel und als Einzelsport stattfindet. Zum anderen müsse die Frage des Tourismus davon getrennt gesehen werden. Kurz: "Was klar ist: Après-Ski wird es frühestens in einem Jahr wieder geben."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.