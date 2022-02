Viele Industriebetriebe können nicht so liefern, wie sie wollen oder sollen – wegen fehlender elektronischer Bauteile wie Mikrochips. Das jüngste Beispiel: Der Autobauer Volkswagen sprach von "dramatischer Unterauslastung" in der größten Autofabrik der Welt in Wolfsburg – wegen Mangel an Mikrochips ist die Auslieferung der Fahrzeuge blockiert, nach Ostern wird die Nachtschicht gestrichen werden. Die halbfertigen Fahrzeuge stehen auf Halde.