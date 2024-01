"Europa Campus": Spar plant zweite Konzernzentrale

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichteten, soll auf dem großen Parkplatz zwischen dem Europark in Salzburg, der S-Bahn-Station Taxham und der Bolaring-Siedlung ein neues Bürogebäude entstehen. Die bestehende Konzernzentrale in Taxham auf der anderen Seite des Einkaufszentrums platzt offenbar aus allen Nähten. Darum will Spar mehr als 1000 Mitarbeiter der Zentrale selbst, aber auch der IT-Tochter ICS, der Shoppingcenter-Tochter SES oder der Sporthandels-Tochter Hervis an den zweiten Standort - er trägt den Namen "Europa Campus" - übersiedeln. Bisher waren die Mitarbeiter in angemieteten Büros in der Stadt Salzburg und in der Umgebung untergebracht.

Das Konzept des Spar-Konzerns sieht dabei eine Bruttogeschoßfläche von 25.000 Quadratmetern vor. Das neue Gebäude könnte dabei eine Höhe von bis zu 55 Metern erreichen. Vorgesehen ist auch ein neuer Freiraum mit 3000 bis 4000 Quadratmetern samt Grünflächen, Spielplätzen und Freizeitmöglichkeiten.

"Wir werden definitiv nicht um eine Einkaufszentren-Genehmigung ansuchen", betonte Spar-Vorstand Marcus Wild gegenüber den "SN". Es gehe nicht um eine zusätzliche Erweiterung des Europarks, sondern um Bürofläche. Nun sei in einem ersten Schritt der Gestaltungsbeirat der Stadt am Zug, der die städtebaulichen Rahmenbedingungen festlegt. Diese müssen dann noch im Stadtsenat sowie im Gemeinderat beschlossen werden. Geht es nach Spar, soll bereits im Herbst das Ergebnis des Architektenwettbewerbs vorliegen. Anvisiert wird offenbar eine Fertigstellung des Baus bis Anfang 2027.

40 Millionen Euro Investitionen

Der 1997 eröffnete und 2005 bereits einmal erweiterte Europark mit seinen rund 130 Shops hatte ursprünglich um eine Erweiterung um 14.000 Quadratmeter angesucht. Das Land stutzte die Fläche allerdings auf 8500 Quadratmeter zusammen. Die Spar-Tochter SES will in den Ausbau rund 40 Millionen Euro investieren und rund 300 neue Arbeitsplätze schaffen.

Die Grünen in Stadt und Land hatten sich in der Vergangenheit vehement gegen die Erweiterung ausgesprochen. Sie befürchteten einen Kaufkraftabfluss bis weit ins Umland hinein und eine Schwächung des kleinstrukturierten Handels. Bei Spar sprach man hingegen von einem notwendigen Schritt in Zeiten der starken Konkurrenz durch den Online-Handel. Die zusätzliche Verkaufsfläche soll auf bisher als Lager genutzten Flächen und dem bestehenden Parkplatz des Mediamarkts entstehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper