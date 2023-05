Euro startet mit 1,0820 Dollar stabil in die Woche

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0808 (Donnerstag: 1,0813) Dollar festgesetzt. In New York hatte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,0811 Dollar notiert. An den Finanzmärkten steht nach wie vor der Schuldenstreit in den USA im Mittelpunkt. Der Disput um die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze ist immer noch nicht gelöst. Am Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, zu einem neuen Spitzengespräch treffen. Die Zeit drängt, denn Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung - mit voraussichtlich schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft.

Datenseitig verspricht der Wochenauftakt dagegen ruhig zu werden. In der Eurozone werden am Nachmittag Zahlen zur Verbraucherstimmung erwartet. Ansonsten stehen keine entscheidenden Wirtschaftsdaten auf dem Programm.

