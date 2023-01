Euro startet kaum verändert ins neue Jahr

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0666 (Donnerstag: 1,0649) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,0697 Dollar. Der Jahresauftakt verlief am Devisenmarkt mit vergleichsweise geringen Handelsumsätzen. Die Börsen in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien haben geschlossen. Auch an führenden Finanzmärkten in Asien findet kein Handel statt, an dem sich die Anleger am Devisenmarkt orientieren könnten.

Am Vormittag könnten aber Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben im Dezember. Der Stimmungsindikator wird an den Finanzmärkten stark beachtet.

