Euro fällt nach Geschäftsklimaindex auf 1,0628 Dollar

Am Freitag hatte die EZB ihren täglichen Euro-Referenzkurs noch mit 1,0647 Dollar ermittelt. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich laut dem vom Münchner ifo-Institut ermittelten Geschäftsklimaindex im September erneut eingetrübt, wenn auch nur leicht. Das Konjunkturbarometer fiel zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 85,7 Zähler. Analysten hatten im Schnitt einen etwas deutlicheren Rückgang auf 85,2 Punkte erwartet. Es ist der fünfte Rückgang in Folge.

Impulse für den Euro-Handel könnte jetzt die am Nachmittag noch anstehende regelmäßige Anhörung der EZB-Chefin Christine Lagarde vor dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments bringen. Nach kräftigen Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung hatte die EZB zuletzt angedeutet, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht oder nicht mehr weit entfernt sein könnte. Mit Spannung erwartet werden vor diesem Hintergrund auch die im Wochenverlauf noch kommenden Daten zur Geldmenge und Inflation in der Eurozone.

Der japanische Yen ist unterdessen am Montag gegen den US-Dollar auf den tiefsten Stand seit elf Monaten gefallen. Gegen 11 Uhr hielt der Dollar bei 148,56 Yen. Am Freitag hatte die Bank of Japan ihre lockere Geldpolitik bestätigt. Man werde den Kurs fortsetzen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen ergreifen, sollte dies erforderlich sein, hieß es von den Währungshütern.

