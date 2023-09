Euro erholte sich zum Start in die Woche etwas

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0671 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Der Euro hatte Ende vergangener Woche nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Aussagen deren Präsidentin Christine Lagarde deutlich an Wert verloren. Der Kurs war zeitweise bis auf etwas mehr als 1,06 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit März gefallen.

Zinsgipfel erreicht?

Die europäischen Währungshüter hatten am Donnerstag zwar die Leitzinsen das zehnte Mal in Folge angehoben, signalisierten aber, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Höhere Zinsen kommen einer Währung in der Regel zugute.

Am Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an - weder in Europa noch in den Vereinigten Staaten. Für Bewegung dürfte dagegen die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend sorgen.

Die Fed entscheidet, ob es im Kampf gegen die hohe Inflation einen erneuten Zinsschritt oder eine Zinspause gibt. Nach der Erhöhung der Leitzins-Spanne auf 5,25 bis 5,50 Prozent blieb im Juli die Tür für weitere Straffungen offen.

Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Zentralbank die Zinsen erst einmal nicht weiter anhebt. Spannender dürften aber auf jeden Fall die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sein. Hier werden die Investoren genau hinhören, mit Blick auf die Aussichten für die kommenden Monate.

Mehr zum Thema Wirtschaft EZB-Ratsmitglied Holzmann: Zinserhöhung war möglicherweise nicht die letzte SANTIAGO DE COMPOSTELA. "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass dies die letzte Anhebung war", sagte EZB-Ratsmitglied und Österreichs ... EZB-Ratsmitglied Holzmann: Zinserhöhung war möglicherweise nicht die letzte

Mehr zum Thema Wirtschaft EZB erhöht Leitzins erneut FRANKFURT. Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. EZB erhöht Leitzins erneut

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper