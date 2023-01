Euro am Montag mit 1,0874 Dollar auf Neunmonatshoch

Auf ähnliche Höchststände war der Euro bereits vergangene Woche gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0814 (Donnerstag: 1,0772) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,0833 Dollar. Zu Wochenbeginn stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für stärkere Kursbewegung sorgen könnten. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags überwiegend Ruhe. Im schweizerischen Davos startet das Weltwirtschaftsforum, zu dem sich viele hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft einfinden.

