EU will Zigarettenschmuggel mit Codes bekämpfen

Rund 333 Millionen Euro entgehen Österreich jedes Jahr durch nicht versteuerte Zigaretten. Für Hersteller und Händler verursacht das etwa 100 Millionen Euro an Schaden. In der EU beträgt der Verlust ein Vielfaches. Doch damit soll bald Schluss sein.

Denn ab 20. Mai tritt ein EU-weites Tabakkontrollsystem in Kraft (siehe Infokasten). „Track & Trace“ soll jede einzelne Zigarettenschachtel bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. Ziel ist, Schmuggel und Fälschungen einzudämmen.

Konkret müssen alle Zigarettenpackungen und Tabakwaren zum Selbstdrehen ein fälschungssicheres Sicherheitsmerkmal aufweisen. Dabei handelt es sich um einen mehrstelligen Code aus lesbaren und unlesbaren Stellen. Dieser wird mit einer Banderole an der Packung angebracht.

In der Tabakbranche löst die neue Regelung Diskussionen aus: Hersteller beklagen einen Mehraufwand, Händler sehen es gespalten.

Grundsätzlich sei die Absicht begrüßenswert, den Kampf gegen illegalen Handel zu verstärken, wird Alexandre Sofianopoulos, Chef von Japan Tobacco International Austria, in einer Aussendung zitiert. Die Tabakindustrie verfüge aber schon seit Jahren über ähnliche Systeme und kooperiere eng mit Zollbehörden. Durch die neue Richtlinie steige der bürokratische Aufwand für alle in der Branche, von den Produzenten über die Großhändler bis zu den Spediteuren. Zusatzkosten für „Track & Trace“ würden großteils auf Hersteller abgewälzt, sagt Sofianopoulos.

„Kein besonderer Mehraufwand“ komme auf die Trafikanten zu, sagt Erwin Kerschbaummayr, Gremialobmann in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Einzige Konsequenz sei, dass Trafikanten ihre „alten“ Zigaretten loswerden müssen. Die EU gewährt eine Abverkaufsfrist bis 20. Mai 2020. „Sonst müssen die Trafikanten die Ware selbst rauchen oder wegschmeißen“, sagt Kerschbaummayr.

65 Milliarden illegale Zigaretten

Offen ist, ob das neue Gesetz Wirkung zeigt. Denn der Großteil der illegalen Zigaretten in der EU wird in außereuropäischen Ländern wie in der Ukraine oder in Weißrussland produziert und über die Grenze geschmuggelt. Diese Zigaretten würden durch das „Track & Trace“-System gar nicht erfasst, bemängeln Kritiker. Laut EU-Kommission gelangen jedes Jahr 65 Milliarden Zigaretten illegal in die EU.



Tabakproduktrichtlinie

Die Tabakproduktrichtlinie der EU stammt aus dem Jahr 2001. 2014 wurde sie überarbeitet. Im ersten Schritt schrieb die Richtlinie vor, Warnhinweise auf Tabakprodukten anzubringen („Schockbilder“). Diese gelten EU-weit seit 2016.

Der zweite Schritt ist das Rückverfolgungssystem Track & Trace. Ab dem 20. Mai müssen alle Zigarettenpackungen mit einem Code ausgestattet sein. Ab 20. Mai 2024 gilt dies auch für alle anderen Tabakprodukte.

