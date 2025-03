EU will CO2-Vorschriften für Autobauer lockern

Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Sie beriet am Montag mit Autoherstellern über mögliche Zugeständnisse angesichts der angekündigten neuen US-Zölle.

Von der Leyen hatte den Herstellern nach einem ersten Treffen Ende Jänner "Flexibilität" bei europäischen Umweltvorschriften in Aussicht gestellt.

