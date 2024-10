Ranjana Achleitner, Universitätsassistentin am Institut für Europarecht der JKU

Von Brüssel aus will die Europäische Kommission internationale Konzerne wie Alphabet (Google), Apple oder Amazon stärker in die Pflicht nehmen: Seit März müssen sie sich etwa an die Bestimmungen des Digital Markets Act (DMA) halten. Er soll sicherstellen, dass die großen Tech-Konzerne ihre Marktmacht nicht missbrauchen.