EU steigt Digitalkonzernen auf die Zehen

Nun ist es fix: Auf große Technologiekonzerne kommen in der Europäischen Union strengere Regeln zu. Darauf einigten sich am späten Donnerstagabend Unterhändler der EU-Institutionen in Brüssel.

Dass der Rat der EU-Staaten und das Europaparlament diesen Beschluss bestätigen, gilt als Formsache. Ab 2023 werden die Zügel für Technologiekonzerne gesetzlich angezogen. Konsumentenschützer sprachen gestern von einem Meilenstein für Verbraucher und kleinere Unternehmen.

"Was wir wollen, ist simpel. Faire Märkte auch im Digitalen", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die einen Gesetzesentwurf für den sogenannten "Digital Markets Act" (DMA) vor etwas mehr als einem Jahr vorgelegt hatte. Der DMA zielt wie der "Digital Services Act" (DSA) auf Technologiekonzerne und den Umgang mit Inhalten im Internet ab. Vestager vergleicht die Konzerne mit Türstehern, die durch ihr Wachstum in den vergangenen Jahren häufig in der Position seien, ihre Macht auszuweiten und die Konkurrenz auszubremsen. Im Blick hat die Wettbewerbskommissarin vor allem die fünf größten IT-Konzerne, die alle ihren Sitz in den USA haben: Google, Apple, Meta, Amazon und Microsoft.

Künftig dürfen diese Konzerne eigene Produkte und Angebote nicht mehr bevorzugt gegenüber denen der Konkurrenz behandeln. Nutzer sollen vorinstallierte Apps auf Geräten zudem löschen können. Zudem dürfen Unternehmen Daten aus verschiedenen Quellen künftig nur noch mit ausdrücklicher Einwilligung der Nutzer zusammenführen und müssen die Nutzung alternativer, günstigerer App-Stores erlauben.

Neu ist auch, dass Nachrichtendienste wie WhatsApp dazu verpflichtet werden, sich für die Kommunikation mit kleineren Diensten zu öffnen. Wahrscheinlich ist, dass neue Anbieter auf dem Markt kommen, die ihren Dienst mit WhatsApp verknüpfen können.

Beobachter gehen davon aus, dass zehn bis 15 Techunternehmen von den strengen Regeln betroffen sein werden. Es gilt entweder ein Jahresumsatz von mindestens 7,5 Milliarden Euro oder eine Marktkapitalisierung von mindestens 75 Milliarden Euro.

Empfindliche Strafen drohen

Zudem müssen Konzerne einen sogenannten zentralen Plattformdienst (etwa Suchmaschinen wie Google oder Videodienste wie YouTube) mit mindestens 45 Millionen aktiven Nutzern und 10.000 aktiven gewerblichen Nutzern monatlich betreiben. Bei Verstößen drohen Sanktionen bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, im Ernstfall seien laut EU sogar Fusionsverbote oder Zerschlagungen möglich.